Курсы валют НБУ на 27.12.2017
27.12.2017 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку
На 27 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2794,4567 грн за $100;
3312,2695 грн за 100 евро;
4,8402 грн за 10 руб РФ.
На 26 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2795,0921 грн за $100;
3313,0227 грн за 100 евро;
4,7931 грн за 10 руб РФ.
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