Курсы валют НБУ на 27.12.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку

На 27 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2794,4567 грн за $100;

3312,2695 грн за 100 евро;

4,8402 грн за 10 руб РФ.



На 26 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2795,0921 грн за $100;

3313,0227 грн за 100 евро;

4,7931 грн за 10 руб РФ.



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