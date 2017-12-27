В Украине самоликвидировались два банка

Нацбанк отозвал лицензии Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка

Национальный банк Украины отозвал лицензии у Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка в связи с добровольным прекращением этими финучреждениями банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основанием для отзыва лицензий стало согласование банками с регулятором плана прекращения банковской деятельности и полное выполнение соответствующих обязательств.

Ранее сообщалось, что НБУ отозвал лицензию банка Финансовый партнер - также в связи с самоликвидацией учреждения.

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