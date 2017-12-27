 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.66  27.96   EUR:  32.66  33.25
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

В Украине самоликвидировались два банка

27.12.2017 12:45
Нацбанк отозвал лицензии Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины отозвал лицензии у Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка в связи с добровольным прекращением этими финучреждениями банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основанием для отзыва лицензий стало согласование банками с регулятором плана прекращения банковской деятельности и полное выполнение соответствующих обязательств.

Ранее сообщалось, что НБУ отозвал лицензию банка Финансовый партнер - также в связи с самоликвидацией учреждения.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, ликвидация, банковская система
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров