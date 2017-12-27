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НБУ смягчил требования к провозу драгметаллов через границу

27.12.2017 18:04
Нацбанк отменил ряд ограничений, связанных с перемещением банковских металлов через таможенную границу
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк смягчил требования к процедуре перемещения банковских металлов через таможенную границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ

Во-первых, правление НБУ отменило требование о наличии индивидуальных лицензий Нацбанка на вывоз физлицом банковских металлов весом, превышающим 500 г.

Разрешение на вывоз банковских металлов в таком объеме будет возможно при условии письменного декларирования таможенному органу и на основании документов, подтверждающих приобретение этим лицом банковских металлов в уполномоченных банках и/или Нацбанке в полном объеме.

Во-вторых, отменяется требование о необходимости получения юрлицами специального разрешения Нацбанка на ввоз банковского металла, изготовленного нерезидентом по договору о переработке давальческого сырья, если эти банковские металлы в полном объеме продаются Национальному банку. Достаточно наличия договора, на основании которого осуществлялась переработка, а также договора на поставку банковских металлов Нацбанку.

"Указанные шаги будут способствовать упрощению и совершенствованию порядка перемещения банковских металлов через таможенную границу Украины". - отметили в НБУ.

Соответствующие изменения закреплены постановлением правления Нацбанка №142 от 26.12.2017 г., которое вступает в силу 28 декабря 2017 г.

Как сообщалось, официальный курс золота НБУ на 27 декабря составил 354351,08 грн за 10 тройских унций.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы, НБУ
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