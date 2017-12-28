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Курсы валют НБУ на 28.12.2017

28.12.2017 08:00
Нацбанк оставил официальный курс гривни на прежнем уровне

На 28 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2794,8466 грн за $100;
3324,4700 грн за 100 евро;
4,8645 грн за 10 руб РФ.

На 27 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2794,4567 грн за $100;
3312,2695 грн за 100 евро;
4,8402 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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