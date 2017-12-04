Официальные курсы банковских металлов на 4.12.2017

Нацбанк Украины установил на 4 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 345551,30 грн;

серебро - 4442,32 грн;

платина - 254310,61 грн;

палладий - 273248,63 грн.

Напомним, на 1 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 347649,18 грн;

серебро - 4499,72 грн;

платина - 256622,77 грн;

палладий - 275360,31 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.