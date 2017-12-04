Официальные курсы банковских металлов на 4.12.2017
04.12.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 4 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 345551,30 грн;
серебро - 4442,32 грн;
платина - 254310,61 грн;
палладий - 273248,63 грн.
Напомним, на 1 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 347649,18 грн;
серебро - 4499,72 грн;
платина - 256622,77 грн;
палладий - 275360,31 грн.
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