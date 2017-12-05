НБУ зарегистрировал банковскую группу братьев Супруненко

Нацбанк зарегистрировал банковскую группу Асвио, подконтрольную братьям Супруненко

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал банковскую группу Асвио. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Контролерами группы являются Вячеслав и Александр Супруненко, уточняет НБУ.



В банковскую группу вошли Асвио Банк, закрытый венчурный инвестфонд Анест пропертиз и закрытый венчурный инвестфонд Анест девелопмент.



Ранее Антимонопольный комитет разрешил физлицам купить более 50% акций Асвио Банка. В начале июля Александр и Вячеслав Супруненко нарастили долю в Асвио Банке до 82,5%.



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