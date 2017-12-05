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НБУ зарегистрировал банковскую группу братьев Супруненко

05.12.2017 12:22
Нацбанк зарегистрировал банковскую группу Асвио, подконтрольную братьям Супруненко
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал банковскую группу Асвио. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Контролерами группы являются Вячеслав и Александр Супруненко, уточняет НБУ.

В банковскую группу вошли Асвио Банк, закрытый венчурный инвестфонд Анест пропертиз и закрытый венчурный инвестфонд Анест девелопмент.

Ранее Антимонопольный комитет разрешил физлицам купить более 50% акций Асвио Банка. В начале июля Александр и Вячеслав Супруненко нарастили долю в Асвио Банке до 82,5%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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