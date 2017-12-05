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Банковскую тайну можно будет раскрыть в электронном виде

05.12.2017 13:21
НБУ усовершенствовал порядок раскрытия банковской тайны
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал порядок раскрытия банками в электронном виде информации, которая содержит банковскую тайну. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Регулятор обновил ссылки на законодательные акты, во исполнение которых приняты правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением правления НБУ N267 от 14 июля 2006 года;  усовершенствовал порядок раскрытия банками информации, которая содержит банковскую тайну, в электронном виде.

Нацбанк также урегулировал особенности предоставления информации, которая содержит банковскую тайну, Национальному антикоррупционному бюро Украины, частным исполнителям; а также урегулировал применение печатей в связи с вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями".

Соответствующие изменения утверждены правлением НБУ N124 "Об утверждении изменений в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны" и вступают в силу с 1 января 2018 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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