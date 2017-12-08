Официальные курсы банковских металлов на 8.12.2017
08.12.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 8 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 340348,01 грн;
серебро - 4314,69 грн;
платина - 245972,62 грн;
палладий - 270380,05 грн.
Напомним, на 7 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 342578,34 грн;
серебро - 4368,64 грн;
платина - 248862,01 грн;
палладий - 268922,78 грн.
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