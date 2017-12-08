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Официальные курсы банковских металлов на 8.12.2017

08.12.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 8 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 340348,01 грн;

серебро - 4314,69 грн;

платина - 245972,62 грн;

палладий - 270380,05 грн.

Напомним, на 7 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 342578,34 грн;

серебро - 4368,64 грн;

платина - 248862,01 грн;

палладий - 268922,78 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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