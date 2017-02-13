Межбанк закрылся котировками доллара 27,30/27,36

В понедельник, 13 февраля, торги по доллару США открылись котировками 27,20/27,25, к закрытию котировки составили 27,30/27,36

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,11, максимальные - 27,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,15, максимальные - 27,36.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4686/0,4697 к закрытию котировки составили 0,4705/0,4720.

Торги по евро начались с котировок 28,9870/29,0403, к закрытию котировки составили 28,9625/29,0234.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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