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В НАБУ открыто производство по пленкам замглавы НБУ Рожковой

15.02.2017 14:10
НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Нацбанка
Назар Холодницкий

В прошлую пятницу НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Нацбанка, в частности, Катерины Рожковой. Об этом сообщил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Производство зарегистрировано в пятницу, я подтверждаю слова директора НАБУ (Артема Сытника - ред.)", - сказал он.

Холодницкий подчеркнул, что производство зарегистрировано по факту, и речь идет о записях телефонных разговоров замглавы НБУ Катерины Рожковой.

Ранее НАБУ начало досудебное расследование против председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Рожкова
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