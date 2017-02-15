В НАБУ открыто производство по пленкам замглавы НБУ Рожковой

НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Нацбанка

В прошлую пятницу НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Нацбанка, в частности, Катерины Рожковой. Об этом сообщил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент ЛІГА.net.



"Производство зарегистрировано в пятницу, я подтверждаю слова директора НАБУ (Артема Сытника - ред.)", - сказал он.



Холодницкий подчеркнул, что производство зарегистрировано по факту, и речь идет о записях телефонных разговоров замглавы НБУ Катерины Рожковой.



Ранее НАБУ начало досудебное расследование против председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина.



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