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За пять лет доля карточных платежей выросла до 35%: инфографика

16.02.2017 11:57
Нацбанк отмечает, что использование платежных карт в Украине стабильно растет
Фото: EPA

Показатели рынка платежных карт по результатам 2016 продемонстрировали существенный рост количества и объемов безналичных расчетов в Украине. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

Так, если в 2011 году доля безналичных платежей с использованием карточек в Украине составляла 8% - то по итогам 2016 она превысила 35%.

За 2016 общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, выросло почти на 28% и составило 2,513 млрд шт., а объемы операций выросли на 30,6% и составили около 1,6 трлн грн.



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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, платежные карты
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