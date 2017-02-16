За пять лет доля карточных платежей выросла до 35%: инфографика

Нацбанк отмечает, что использование платежных карт в Украине стабильно растет

Показатели рынка платежных карт по результатам 2016 продемонстрировали существенный рост количества и объемов безналичных расчетов в Украине. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Так, если в 2011 году доля безналичных платежей с использованием карточек в Украине составляла 8% - то по итогам 2016 она превысила 35%.



За 2016 общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, выросло почти на 28% и составило 2,513 млрд шт., а объемы операций выросли на 30,6% и составили около 1,6 трлн грн.







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