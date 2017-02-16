Межбанк закрылся котировками доллара 26,95/27,00
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,95, максимальные - 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,15.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4736/0,4757 к закрытию котировки составили 0,4699/0,4710.
Торги по евро начались с котировок 28,7487/28,8550, к закрытию котировки составили 28,6936/28,7469.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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