Межбанк закрылся котировками доллара 26,95/27,00

В четверг, 16 февраля, торги по доллару США открылись котировками 27,05/27,15, к закрытию котировки составили 26,95/27,00

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,95, максимальные - 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,15.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4736/0,4757 к закрытию котировки составили 0,4699/0,4710.

Торги по евро начались с котировок 28,7487/28,8550, к закрытию котировки составили 28,6936/28,7469.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.