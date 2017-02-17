НБУ усилил контроль над деятельностью платежных систем
Национальный банк Украины (НБУ) усиливает надзор над деятельностью платежных систем, их участников и операторов услуг платежной инфраструктуры. Соответствующее постановление N11 опубликовано на сайте регулятора и вступает в силу сегодня, 17 февраля.
Документ обязывает платежные системы контролировать деятельность участников, вести реестр пунктов приема и выплаты наличных денег, хранить информацию об операциях по переводу средств, регистрировать обращения пользователей и доводить до участников информацию регулятора, говорится в сообщении.
"Этим постановлением также расширены основания для применения Национальным банком к объектам оверсайта адекватных мер воздействия. Например, НБУ сможет применить меры воздействия в связи с применением иностранных санкций в течение срока их действия, начиная с дня официального опубликования (обнародования) информации о применении таких", - отмечает регулятор.
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