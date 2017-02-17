Парламент Италии одобрил увеличение госдолга
Итальянский парламент одобрил предложение правительства Паоло Джентилони об увеличении государственного долга на €20 млрд в целях предоставления финансовой помощи местным банкам. Об этом сообщает Прайм.
За принятие пакета мер проголосовало 246 депутатов, 147 были против, 22 воздержались.
Указанные средства должны использоваться для обеспечения должного уровня ликвидности, а также для восстановления потенциала финансирования в среднесрочной и долгосрочной перспективе путем принятия мер по рекапитализации и эмиссии новых акций некоторых кредитных учреждений.
В декабре правительство Джентилони предложило в качестве меры предосторожности образовать специальный фонд в размере €20 млрд для возможного оказания поддержки ряду итальянских банков.
Речь, прежде всего, идет о старейшем банке в мире - Banca Monte dei Paschi di Siena, а также о Popolare Vicenza, Veneto Banca, Carige, Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti и CariFerrara. В случае спасения банков со стороны государства последствия этого процесса для вкладчиков будут минимизированы или их не будет вообще.
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