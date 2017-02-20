Игры разума. В каких банках хранят деньги население и бизнес

Банкопад смещает предпочтения вкладчиков в сторону госбанков

Банкопад 2014-2015 гг. не смог полностью подорвать доверие вкладчиков к украинским банкам. Несмотря на банкротство более чем 80 финучреждений, приток средств в банковскую систему уже возобновился. По данным НБУ, за прошлый год депозитный портфель физлиц в банковской системе вырос на 8% до 437 млрд грн. А средства юрлиц в банках увеличились на 16% до 370 млрд грн.

Рост депозитов в банковской системе - следствие стабилизации экономики, которую, прежде всего, ощутил бизнес. В 2016-ом году ВВП вырос на 2,2% после падения на 7% и 10% в 2014-2015 гг. "Рост депозитов юрлиц отчасти вызван валютной переоценкой, а отчасти - улучшением общей ситуации в экономике и ключевых отраслях", - считает Андрей Мойсеенко, заместитель председателя правления банка Кредит Днепр.

Физические лица несут деньги в банки менее охотно, чем предприниматели. "Все еще высокая инфляция, резкий рост коммунальных тарифов и другие факторы ограничивают рост сбережений", - поясняет главный аналитик Укрсоцбанка Андрей Приходько. Традиционно не все клиенты обанкротившихся банков готовы сразу же возвращать свои сбережения в систему. А те, кто располагает деньгами, чаще вкладываются в покупку машин или недвижимости. К примеру, продажи авто в прошлом году выросли на 41%.

Влияние на приток депозитов также оказывали периодические колебания курса."Прослеживается четкая зависимость роста курса и падения срочных депозитов в гривне и наоборот. С депозитами в иностранной валюте ситуация противоположная", - говорит Сергей Мищенко, директор департамента развития банковских продуктов Идея Банка.

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Постепенное снижение темпов роста цен, тем не менее, располагает вкладчиков к банковским сбережениям. В 2015-ом году при инфляции в 46% депозиты в гривне принесли в среднем лишь 20,5% годовых. А в 2016-ом доходность вклада уже перекрывала рост цен - 21% против 12,4%. "Реальная процентная ставка вышла на положительный уровень, что и стимулирует приток вкладов", - подтверждает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

В поиске гарантий

Кому доверяют свои сбережения украинцы? Население для своих вкладов в 2016 году традиционно выбирало государственные банки, а также банки, которые предлагали высокие проценты. Согласно данным НБУ, на декабрь 2016 года 59,6% вкладов населения хранились в госбанках, 34,49% из них - в ПриватБанке. 26,49% депозитов физлиц размещаются в иностранных банках (включая банки с российским капиталом), 14% общего портфеля приходится на частные украинские банки.

Абсолютным лидером по объему общего депозитного портфеля остается Приватбанк. Совокупный объем всех вкладов финучреждения достиг 181 млрд грн. Основная часть портфеля - вклады физлиц на 151 млрд грн. Сразу после национализации банк ощутил отток средств населения более чем на 6 млрд грн. Это не помешало Привату нарастить портфель физлиц по итогам года на 9%. В 2017-ом финучреждение планирует увеличить депозитный портфель еще на 11 млрд грн за счет вкладов населения.

Следом за ПриватБанком расположились и другие учреждения с государственным капиталом. Так, совокупный портфель Ощадбанка за прошлый год вырос сразу на 55% до 144,4 млрд грн. Основной прирост дали корпоративные клиенты - средства юрлиц выросли почти в 2 раза до 75,2 млрд грн. Приток вкладов в Укрэксимбанк, расположившийся на третьем месте, составил 8%. Депозитный порфтель финучреждения достиг 83,7 млрд. грн.

Наилучшую динамику продемонстрировал государственный Укргазбанк. Объем средств его клиентов вырос на 68%. Рост также обеспечен за счет корпоративного сектора. В то время как его розничный депозитный портфель вырос всего на 2,5 млрд грн (или на 24%), портфель юрлиц увеличился на 16 млрд грн (или на 97%).

Доверие к государственным банкам объяснить не сложно - они менее всего подвержены риску банкротства. В прошлом году правительство докапитализировало Ощадбанк на 4,9 млрд грн, а Укрэксимбанк на 9,32 млрд грн. В этом году эти финучреждения дополнительно получат 6,5 млрд грн в свой капитал.

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В десятку банков-лидеров по объему депозитных портфелей, помимо государственных, входят преимущественно финучреждения с иностранным капиталом. Среди частных банков, самый большой объем вкладов сконцентрирован в Райффайзен Банке Аваль - 43,7 млрд грн (+12%). За ним следует французский Укрсиббанк - 36,4 млрд грн (+9%). В ТОП-10 есть и один банк с украинским капиталом - ПУМБ Рината Ахметова с портфелем в 33,1 млрд грн (+20%).

Дефицит доверия вкладчиков испытывают российские банки, а также небольшие финучреждения. Именно они стали лидерами по оттоку клиентских средств. Наиболее существенные потери понес Проминвестбанк. Его портфель сократился на 7,9 млрд грн (-47%). В ТОП-10 вошли также банк Аркада, неплатежеспособный банк Фортуна, российский ВТБ, Банк инвестиций и сбережений, банк Новый, Диамантбанк, Сич, Юнекс и Европромбанк.

Кристина Болотова

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