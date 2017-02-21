Официальные курсы банковских металлов на 21.02.2017
21.02.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 21 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 335502,48 грн;
серебро - 4866,06 грн;
платина - 273774,78 грн;
палладий - 213776,75 грн.
Напомним, на 20 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 335502,48 грн;
серебро - 4866,06 грн;
платина - 273774,78 грн;
палладий - 213776,75 грн.
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