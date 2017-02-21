Официальные курсы банковских металлов на 21.02.2017

Нацбанк Украины установил на 21 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 335502,48 грн;

серебро - 4866,06 грн;

платина - 273774,78 грн;

палладий - 213776,75 грн.

Напомним, на 20 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 335502,48 грн;

серебро - 4866,06 грн;

платина - 273774,78 грн;

палладий - 213776,75 грн.

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