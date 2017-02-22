НБУ впервые обнаружил нелегальный обменник не в столице

Регулятор обнаружил нелегальный пункт обмена валют в Черновцах

Национальный банк Украины (НБУ) в результате проверок выявил первый незаконный пункт обмена валюты в регионах. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Нелегальный обменник расположен в Черновцах по ул. Степана Бандеры, 1, уточняет НБУ. 20 февраля Нацбанк направил соответствующее обращение в правоохранительные органы.



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