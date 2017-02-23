Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 23 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,67 коп до 26,8543 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 6,87 коп - до 27,2140 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,27 коп и составляет 28,1330 грн, средний курс продажи упал - на 10,67 коп до 28,7950 грн. Продать евро дороже можно за 28,45 грн, купить дешевле - также за 28,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,4 коп и составляет 4,341 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп до 4,724 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,63 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,8543 27,2140 0,4341 0,4724 28,1330 28,7950 Медиана 26,9000 27,2000 0,4450 0,4700 28,1500 28,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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