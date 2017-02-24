НБУ ликвидирует Platinum Bank
Национальный банк Украины (НБУ) решил ликвидировать Platinum Bank. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
97% всех вкладчиков финучреждения получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 тыс.
Валюта баланса Platinum Bank по состоянию на 11 января 2017 года составила 7,43 млрд грн. В активах львиную долю составляли кредиты юридических лиц балансовой стоимостью 2,8 млрд грн, кредиты физических лиц - 3,02 млрд грн, в пассивах депозиты физических лиц - 5,4 млрд грн, из них под гарантии ФГВФЛ - 4,9 млрд грн.
НБУ признал Platinum Bank неплатежеспособным 10 января - из-за невыполнения программы докапитализации. Фонд гарантирования вкладов затем ввел в банк временную администрацию на месяц.
На 10 января 2017 года владельцами существенных долей в банке были Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.
Читайте также: Минус Платинум. Борис Кауфман продолжает терять активы
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
16118
-
3218
-
2418
-
2346
-
2258
- СБУ разоблачила мошенническую схему при возмещении НДС 16:22
- Минфин выступает за особый режим налогообложения в зоне АТО 15:18
- Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации Platinum Bank 14:50
- Банк Порошенко о миллионах Януковича: это было неожиданно 14:05
- НБУ оставил неизменным список системно важных банков 13:25