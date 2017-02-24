НБУ ликвидирует Platinum Bank

Нацбанк решил ликвидировать Platinum Bank Бориса Кауфмана

Национальный банк Украины (НБУ) решил ликвидировать Platinum Bank. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



97% всех вкладчиков финучреждения получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 тыс.



Валюта баланса Platinum Bank по состоянию на 11 января 2017 года составила 7,43 млрд грн. В активах львиную долю составляли кредиты юридических лиц балансовой стоимостью 2,8 млрд грн, кредиты физических лиц - 3,02 млрд грн, в пассивах депозиты физических лиц - 5,4 млрд грн, из них под гарантии ФГВФЛ - 4,9 млрд грн.



НБУ признал Platinum Bank неплатежеспособным 10 января - из-за невыполнения программы докапитализации. Фонд гарантирования вкладов затем ввел в банк временную администрацию на месяц.



На 10 января 2017 года владельцами существенных долей в банке были Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.



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