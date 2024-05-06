В НБУ прогнозируют дальнейшее снижение учетной ставки в 2024 году. Озвучен уровень в 11,5%

В НБУ признают, что неопределенность из-за войны затрудняет прогнозирование уровня учетной ставки даже на конец этого года

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Все члены комитета с монетарной политики, куда входят 11 высших руководителей Национального банка, ожидают дальнейшее снижение учетной ставки в 2024 году. Семеро членов комитета прогнозируют снижение ставки до 13%, четверо — до 11,5-12%, сообщает пресс-служба НБУ.

В конце апреля учетная ставка была снижена до 13,5%.

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По мнению членов комитета, для снижения учетной ставки и последующего смягчения валютных ограничений сложились необходимые предпосылки.

В частности, динамика потребительской инфляции остается заметно лучше, чем ожидалось, а базовой – близкой к прогнозу. Также улучшаются инфляционные ожидания, а ситуация на валютном рынке остается контролируемой. Уменьшается неопределенность относительно поступления внешнего финансирования.

При этом все члены комитета согласились, что высокий уровень неопределенности затрудняет прогнозирование уровня учетной ставки даже на конец этого года, не говоря уже о следующих годах.

"Продолжая цикл смягчения монетарной политики, НБУ следует оставаться осторожным, не поддаваться искушению агрессивного снижения учетной ставки на фоне положительных новостей последних месяцев", — говорится в сообщении.

НБУ ожидает быстрое и существенное повышение тарифов на электроэнергию.

3 мая 2024 года НБУ объявил новый пакет смягчения валютных ограничений, "крупнейшее с начала войны".

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