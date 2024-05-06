В НБУ прогнозують подальше зниження облікової ставки у 2024 році. Озвучено рівень в 11,5%

У НБУ визнають, що невизначеність через війну ускладнює прогнозування рівня облікової ставки навіть на кінець цього року

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Всі члени комітету з монетарної політики, куди входять 11 вищих керівників Національного банку, очікують на подальше зниження облікової ставки у 2024 році. Семеро членів Комітету прогнозують зниження ставки до 13%, четверо — до 11,5-12%, повідомляє пресслужба НБУ.

Наприкінці квітня облікову ставку було знижено до 13,5%.

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На думку членів Комітету, для зниження облікової ставки та подальшого пом'якшення валютних обмежень склалися необхідні передумови.

Зокрема, динаміка споживчої інфляції залишається помітно кращою, ніж очікувалося, а базової – близькою до прогнозу. Також покращуються інфляційні очікування, а ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Зменшується невизначеність щодо надходження зовнішнього фінансування.

Водночас усі члени Комітету погодилися, що високий рівень невизначеності ускладнює прогнозування рівня облікової ставки навіть на кінець цього року, не кажучи вже про наступні роки.

"Продовжуючи цикл пом'якшення монетарної політики, НБУ слід залишатися обережним, не піддаватися спокусі агресивного зниження облікової ставки на тлі позитивних новин останніх місяців", – йдеться у повідомленні.

НБУ очікує швидке та суттєве підвищення тарифів на електроенергію.

3 травня 2024 року НБУ оголосив новий пакет пом'якшення валютних обмежень, "найбільший з початку війни".

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