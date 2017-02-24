Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 24 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 9,03 коп до 26,7640 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 7,40 коп - до 27,1400 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,80 коп и составляет 28,1510 грн, средний курс продажи вырос - на 1,17 коп до 28,8067 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,4 коп составляет 4,366 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,729 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,61 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,7640 27,1400 0,4366 0,4729 28,1510 28,8067 Медиана 26,8000 27,1000 0,4500 0,4700 28,2000 28,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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