Межбанк закрылся котировками доллара 27,03/27,06

В понедельник, 27 февраля, торги по доллару США открылись котировками 26,96/27,01, к закрытию котировки составили 27,03/27,06

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,96, максимальные - 27,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,01, максимальные - 27,07.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4645/0,4657 к закрытию котировки составили 0,4666/0,4674.

Торги по евро начались с котировок 28,4653/28,5155, к закрытию котировки составили 28,6626/28,6944.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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