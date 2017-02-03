Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 3 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,40 коп до 27,1137 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,50 коп - до 27,6617 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,45 грн, минимальный курс продажи - 27,49 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,27 коп и составляет 29,0293 грн, средний курс продажи упал - на 1,87 коп до 29,8280 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,5 коп и составляет 4,280 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп до 4,661 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,54 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,1137 27,6617 0,4280 0,4661 29,0293 29,8280 Медиана 27,1000 27,6500 0,4400 0,4650 29,0150 29,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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