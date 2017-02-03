Котировки доллара на межбанке выросли до 27,02/27,08

В пятницу, 3 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,96/27,00*, к 12:00 котировки составили 27,02/27,08

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,96, максимальные - 27,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,10.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4539/0,4551 к 12:00 котировки составили 0,4535/0,4548.



Торги по евро начались с котировок 29,0143/29,0547, к 12:00 котировки составили 29,0221/29,0866.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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