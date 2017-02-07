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ФГВФЛ тестирует новый подход к продаже активов банков

07.02.2017 18:50
Фонд гарантирования вкладов внедрил новый проект по продаже активов банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) внедрил пилотный проект в сфере реализации активов неплатежеспособных банков, в рамках которого будет апробирован новый подход к продаже активов. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Начальная цена лотов на первые торги будет устанавливаться по балансовой стоимости (при условии, что она не меньше оценочной), а сами активы непрерывно будут выставляться на торги до тех пор, пока не будут проданы.

Участие в пилотной продаже примут четыре банка - Евробанк, Фидобанк, Хрещатик и Укргазпромбанк. В трех из них процесс реализации активов только начинается. Первые лоты, которые будут выставляться на аукцион по новой системе, уже прошли предпродажную подготовку.

Проектом предусмотрено сокращение периодов между первыми и последующими торгами. Повторные аукционы следует проводить не позднее 10 рабочих дней после даты завершения предыдущих открытых торгов, которые не состоялись.

Перевыставление лотов будет происходить автоматически (без повторных рассмотрений и решений исполнительной дирекции) до момента продажи. Также предусмотрена возможность объединения лотов и продажа их в составе пулов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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