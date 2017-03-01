Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 1 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,15/27,20*, к 12:00 котировки составили 27,17/27,20

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,15, максимальные - 27,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,19, максимальные - 27,20.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4648/0,4663 к 12:00 котировки составили 0,4671/0,4680.



Торги по евро начались с котировок 28,5916/28,6416, к 12:00 котировки составили 28,6507/28,6824.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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