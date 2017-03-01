Межбанк закрылся котировками доллара 27,16/27,19

В среду, 1 марта, торги по доллару США открылись котировками 27,15/27,20, к закрытию котировки составили 27,16/27,19

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,15, максимальные - 27,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,19, максимальные - 27,20.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4648/0,4663 к закрытию котировки составили 0,4648/0,4657.

Торги по евро начались с котировок 28,5916/28,6416, к закрытию котировки составили 28,6076/28,6392.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.