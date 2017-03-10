Котировки доллара на межбанке опустились до 26,80/26,84

В пятницу, 10 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,85/26,89*, к 12:00 котировки составили 26,80/26,84

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,79, максимальные - 26,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,84, максимальные - 26,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4530/0,4542 к 12:00 котировки составили 0,4536/0,4547.



Торги по евро начались с котировок 28,4663/28,5060 к 12:00 котировки составили 28,4455/28,4852.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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