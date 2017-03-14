Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 14 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3,20 коп до 26,7220 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,57 коп - до 27,0613 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,47 коп и составляет 28,3040 грн, средний курс продажи упал - на 3,33 коп до 28,9010 грн. Продать евро дороже можно за 28,55 грн, купить дешевле - за 28,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп составляет 4,296 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,631 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7220 27,0613 0,4296 0,4631 28,3040 28,9010 Медиана 26,7500 27,0500 0,4400 0,4630 28,3250 28,8650



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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