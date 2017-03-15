Официальные курсы банковских металлов на 15.03.2017

Нацбанк Украины установил на 15 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 324089,15 грн;

серебро - 4573,73 грн;

платина - 252093,25 грн;

палладий - 201782,22 грн.

Напомним, на 14 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 323864,39 грн;

серебро - 4577,46 грн;

платина - 253346,83 грн;

палладий - 202247,15 грн.

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