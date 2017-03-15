Российский Сбербанк ищет защиты у Порошенко

"Дочка" российского госбанка заявляет, что конституционные права его клиентов и сотрудников нарушены

Сбербанк - дочерний украинский банк Сбербанка России - призвал президента Петра Порошенко "принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы одного из ведущих коммерческих банков Украины". Об этом говорится в заявлении банка на официальном сайте.



"13 марта неизвестные лица в количестве около 100 человек заблокировали вход в центральный офис банка и более 400 сотрудников в здании банка. 14 марта неизвестные лица продолжали блокировать здание банка и не допускают сотрудников к рабочим местам, клиентов - к осуществлению банковских операций", - гласит заявление.



Вчера стало известно, что Сбербанк вводит ограничение на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.



СНБО назначил на сегодня заседание, на котором, в том числе, рассмотрит вопрос возможных санкций против финучреждения.



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13 марта представители партии Национальный корпус замуровали вход в одно из столичных отделений Сбербанка.



7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях. В связи с этим НБУ сообщил, что инициирует санкции против финучреждения.



Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос введения санкций против Сбербанка изучается. По его словам, Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения.



В МИД России назвали возможные санкции против "дочек" российских банков в Украине "выстрелом в ногу" украинскому правительству.



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