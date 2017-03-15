Минфин не участвует в судебном разбирательстве Привата и РФ

Государство не участвует в деле по иску ПриватБанка против РФ, сообщает Министерство финансов

Информация об активном привлечении Украины к международным судебным делам, инициированным ПриватБанком против Российской Федерации о возмещении убытков от потери банковского бизнеса и активов в результате незаконной аннексии Крыма, является неправдивой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



"Государство Украина не участвует в деле по иску ПриватБанка и финансовой компании Финилон против РФ", - гласит сообщение.



Минфин уточняет, что исковое заявление было инициировано в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли о нарушении их прав, предусмотренных соглашением между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.



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