ПриватБанку нужно больше капитала - Гонтарева

Национализированный ПриватБанк по-прежнему нуждается в дополнительном капитале, сообщила председатель Нацбанка

Государственному ПриватБанку нужна дополнительная докапитализация. Об этом сообщила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, пишет FinClub.



"Наблюдательный совет банка уже обратился за дополнительным капиталом", - заявила она.



О какой сумме идет речь, пока неизвестно.



Гонтарева уточнила, что баланс банка сейчас является прозрачным, активы здоровые.



"Можно строить банк для работы с малым и средним бизнесом", - сказала глава Нацбанка.



Ранее председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак говорил, что финучреждение намерено привлечь 25 млрд грн до конца текущего года.



"Будем работать над привлечением новых клиентов. Сейчас валюта баланса составляет 218 млрд грн. Наша задача - плюс 25 млрд грн до конца года. Это рост более чем на 10%", - отметил Шлапак. На такую же сумму банк планирует увеличить и активы.



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