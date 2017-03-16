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Украина ввела санкции против российских банков

16.03.2017 13:13
Президент Украины утвердил санкции сроком на один год против ряда российских банков
Петр Порошенко (фото - АП)

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине.

Решение принято с учетом предложений Национального банка Украины (НБУ), сообщает пресс-служба президента.

Санкции сроком на один год будут применены к Сбербанку, ВиЭс Банку, Проминвестбанку, банку ВТБ, БМ Банку в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Государственным предприятиям и учреждениям запрещено размещать средства в этих банках.

"Кабинет Министров вместе с Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО", - сообщает пресс-служба.

Президент также поручил Министерству иностранных дел проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных мер.

15 марта СНБО дал НБУ и СБУ сутки на принятие решения по санкциям против российских банков. После этого НБУ предложил ввести санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация, Порошенко Петр
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