Доллар немного подешевел. Наличные курсы валют

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В четверг, 2 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1 коп. Курс покупки составил 39,41 грн. Курс продажи – 39,92 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,85 грн, максимальный – 39,55 грн. Для продажи минимальный курс – 39,82 грн, максимальный – 40,1 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составляет 42,16 грн. Курс продаж увеличился на 3 коп. — до 42,95 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,3 грн, максимальный – 42,55 грн. Для продажи минимальный курс – 42,75 грн, а максимальный – 43,15 грн.

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