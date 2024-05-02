Долар трохи подешевшав. Готівкові курси валют

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У четвер, 2 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 1 коп. Курс купівлі склав 39,41 грн. Курс продажу – 39,92 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,85 грн, максимальний – 39,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,82 грн, максимальний – 40,1 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 4 коп. і складає 42,16 грн. Курс продажу збільшився на 3 коп. — до 42,95 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,3 грн, максимальний – 42,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,75 грн, а максимальний – 43,15 грн.

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