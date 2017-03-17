Официальные курсы банковских металлов на 17.03.2017

Нацбанк Украины установил на 17 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 331666,35 грн;

серебро - 4710,53 грн;

платина - 251714,08 грн;

палладий - 200723,77 грн.

Напомним, на 16 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 322246,65 грн;

серебро - 4545,54 грн;

платина - 251872,80 грн;

палладий - 200799,34 грн.

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