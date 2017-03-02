Всегда в курсе. Кто получает лицензии на обмен валют

Обменом валют занялись более дюжины компаний с малоизвестными владельцами

Количество небанковских обменных пунктов в Украине растет. В прошлом году Национальный банк выдал лицензии на обмен валют сразу 17 небанковским компаниям. До 2016-го таким правом, помимо банков, обладали только 11 финансовых учреждений. Сеть небанковских обменников к концу прошлого года достигла 3205 точек.

Что стимулирует такой бурный рост? По оценкам банкиров, ежемесячно через кассы банков проходит от $1,7 до $2 млрд. Но это лишь меньшая часть долларового оборота в стране. Объем операций в небанковских обменниках и на черном рынке в разы выше.

Раскинули сети

В 2016-м Нацбанк ужесточил условия работы пунктов обмена валют, обязав управляющие ими компании раскрывать структуру собственности, как это делают банки. Повысились и требования к капиталу. Для сетей с количеством отделений до 100 минимальный размер уставного фонда с прошлого года - 20 млн грн. Ужесточение правил игры не отпугнуло игроков рынка.

"Размножение" небанковских обменников - следствие минимального контроля за их деятельностью со стороны НБУ и ограничений, действующих для банков. "В рамках одного банковского учреждения сейчас можно купить лишь около $430 (12 000 грн) в сутки. При необходимости купить, например, $500 или $1000 население отдает предпочтение обменникам", - поясняет Вячеслав Озеров, ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка.

Небанковские финучреждения и нелегальные пункты обмена также привлекают граждан более конкурентным курсом в сравнении с банками и порой круглосуточным обслуживанием. Их весомым преимуществом остается отсутствие идентификации клиента. Многие клиенты не хотят связываться с банками, так как при продаже валюты на сумму в эквиваленте 150 000 грн необходимо предъявлять паспорт.

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Конкуренцию между банками и обменниками долгое время подогревал 2%-ный сбор при покупке валюты в Пенсионный фонд. Верховная Рада отменила его лишь в декабре 2016-го. Правда, по словам экспертов, даже многие легальные пункты обмена валют пренебрегали сбором. Это давало им дополнительное конкурентное преимущество.

"Известны случаи, когда в уличных обменниках не требовали документов, продавали в одни руки свыше суммы, ограниченной регулятором, и обходились без 2%-го налога. Конечно, если операции проводились без последующей выдачи квитанции. При желании клиент мог обратиться с такой просьбой за небольшую плату", - говорит исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Названия 17 компаний, получивших от НБУ генеральные лицензии на проведение валютно-обменных операций, мало что скажут обычным гражданам. Это ФК Партнер, ФК Голден Групп, ДСД Финанс, Иноме Груп, Пост Финанс, 24 Онлайн, Финансовая гарантия, ФК Икс, Тройка Капитал, Европейская платежная система, ФК Либерти Финанс, Финод, Аксиома, ФК Абсолют Финанс, Европочта, ФК Валта Груп и Премиум Финанс.

Известны случаи, когда в уличных обменниках не требовали документов, продавали в одни руки свыше суммы, ограниченной регулятором, и обходились без 2%-го налога. Конечно, если операции проводились без последующей выдачи квитанции

Обменные пункты новых игроков рынка открывались в крупных городах - Киеве, Николаеве, Днепре, Харькове и Одессе. Но большинство компаний не имеют даже веб-сайтов. Соответственно, их финансовая отчетность, а также актуальные курсы валют не размещаются в сети, как того требует Национальный банк. Собственники сетей валютообменных пунктов, получивших лицензии НБУ в прошлом году, - малоизвестные и непубличные лица. Но в их биографиях есть интересные факты. LIGA.net разбиралась, какие именно.

Мистер Икс

Наиболее любопытный "игрок" валютного рынка - Дмитрий Никифоров. Ему через инвестиционное агентство Омега принадлежит компания Тройка Капитал, получившая валютную лицензию в прошлом году.

Обе компании Никифорова фигурировали в расследовании по факту обналичивания денег в 2013-2016 годах служебными лицами банков Портал, Евробанк и Глобус. В определении суда говорится, что служебные лица указанных банков путем фиктивных операций с ценными бумагами организовали деятельность предприятий, минимизирующих налоговые обязательства. Среди них значатся Тройка Капитал и Омега.

Вышеуказанные банки в СМИ часто упоминались в контексте финансовых операций представителей старой власти. К примеру, банк Глобус подозревали в попытке содействовать выводу денег Александра Януковича. А Евробанку, обанкротившемуся в 2016 году, приписывали хранение денег экс-и.о. премьера Сергея Арбузова.

Что еще связывает Никифорова с представителями окружения экс-президента Виктора Януковича? Его полный тезка фигурировал в корпоративном конфликте вокруг универмага Украина в 2012 году. Среди его собственников тогда оказались компании, аффилированные с окружением беглого экс-президента.

В 2009-м, по данным из открытых источников, Никифоров был руководителем страховой компании Укрфинстрах. Интересно, что в 2015 году она проходила по делу о налоговых злоупотреблениях вместе с десятками других фирм, среди которых указано также инвестиционное агентство Омега.

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Через третьих лиц имя Никифорова несложно связать также с другими компаниями, получившими валютные лицензии НБУ в прошлом году. К примеру, руководитель Тройки Капитал Александр Гойхман в реестре юрлиц также указан директором юридической компании Стайлинг. Конечный собственник последней - Людмила Катрушина.

Какое отношение Катрушина имеет к валютному рынку? В прошлом году валютные лицензии Нацбанка получили записанные на нее компании 24 Онлайн и Финансовая гарантия. Собственник существенного участия в последней - некий Владимир Гурин. Он же и директор компании Премиум Финанс, также получившей лицензию НБУ в декабре 2016-го.

Еще одна интересная деталь. Гурин также значится директором Киевского завода газового оборудования и приборов. В 2015 году Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнаружила признаки фиктивности этого акционерного общества.

Является ли Никифоров реальным владельцем большинства этих компаний? Вряд ли. В 2011 году он дал интервью изданию "Статус. Экономические известия", в котором сообщил, что бизнесом занимается еще с 1990-х, но реальный сектор экономики - не его стихия. Никифоров признал, что основная для него деятельность - "регистрация компаний на продажу".

Биография Никифорова также размещена на сайте малоизвестной Партии местного самоуправления. Там он указан как предприниматель, основавший "много предприятий в разных сферах бизнеса". О себе Никифоров пишет так: "Активно борюсь с коррупцией украинских госслужащих и произволом чиновников".

Банкиры со стажем

Формально новый игрок валютного рынка - финансовая компания Аксиома, созданная в 2015 году с уставным капиталом в 21 млн грн. Ее конечные бенефициары - физлица Алексей Иванченко и Вера Бучакова. Но среди учредителей числится и Владимир Сичевой, который внес в капитал фирмы 210 000 грн.

Еще в 2015-м Нацбанк выдал валютообменную лицензию ФК Альфа-Инвест Груп, конечным бенефициаром которой также является Сичевой. Человек с таким же именем и фамилией был председателем правления банка Рыночные технологии (в 2014 году переименовался в Смартбанк). Финучреждение связывали с экс-министром МВД Виталием Захарченко. В 2016-м НБУ отобрал у Смартбанка лицензию и закрыл за непрозрачную структуру собственности.

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Лицензию на обмен валют получила также компания Европейская платежная система, которой принадлежит платежная система PayPong. Собственники компании - Даниил и Алексей Рабичевы, а руководитель - Максим Якивчук. Последний до 2016 года работал замглавы правления банка Народный капитал. Банк был выведен с рынка за нарушение требований к прозрачности структуры акционеров. 14% акций финучреждения владел россиянин Валерий Макаренко. Крупные суммы в нем держала семья народного депутата Юрия Бойко.

Основной бенефициар еще одной финансовой компании Икс, получившей лицензию НБУ, - Александр Казьмин, прописанный в Донецке. Ею он владеет через компанию Веласко. Соучредитель последней - Дмитрий Федосеев. Он полный тезка экс-председателя набсовета донецкого ПроФин Банка, который НБУ вывел с рынка по подозрению в отмывании денег.

Люди без мандатов

Некоторые из компаний, получивших лицензии, уже не новички на валютном рынке. К примеру, Финод и Абсолют Финанс получили их повторно. В 2015-м они уже были одними из лидеров рынка. Учредители и собственники Финода - Максим Ткаленко и Алексей Штевнин. Компания зарегистрирована в Одессе, а размер ее уставного капитала - 67 млн грн. Согласно информации на сайте, у Финода есть отделения не только в Одессе, но и в Киеве, Полтаве, Черкассах, Ровно, Харькове, Черновцах, Луцке, Ужгороде, Львове, Житомире, Херсоне, Днепре, Ивано-Франковске.

Собственники Финода - непубличные люди. У Ткаленко есть профили в соцсетях Одноклассники и Facebook. Судя по информации в открытых источниках, в 2006 году он баллотировался в народные депутаты Украины от блока "Государство - Трудовой союз" экс-генпрокурора Геннадия Васильева. Но на этом связь Финода с политиками высшего эшелона обрывается.

Абсолют Финанс существует с 2008 года. Собственники сети - Оксана и Илона Бродовские, а также Григорий Пронько. Оксана Бродовская на общественных началах раньше работала помощником депутата от БЮТ и Народного фронта Руслана Лукьянчука. До прихода в Раду сам Лукьянчук помогал другому экс-нардепу и нынешнему главе СНБО Александру Турчинову. Уставный капитал компании составляет 85 млн грн. До недавнего времени сеть считалась одной из самых крупных по количеству обменников. На валютном рынке она работает с 2012 года.

Интересно, что в 2012-м лицензию на обмен валют получила компания с похожим названием - ФК Абсолют Финанс Груп, учредителем которой также были Бродовские и Пронько. В 2014 году у финкомпании отозвали лицензию, а в 2016-м Нацкомфинуслуг исключила ее из госреестра финансовых учреждений. Бродовская также является учредителем еще одной финансовой компании с похожим названием - Абсолют Финанс Корпорейшн - с уставным капиталом 70 млн грн. Все три компании зарегистрированы по одному адресу.

Откройте, милиция

Среди фирм, получивших лицензию в прошлом году, - финансовая компания Партнер. Ее бенефициарным собственником в реестре юрлиц указан Алексей Зуев. Этот же человек был соучредителем днепропетровского Агентства безопасности Сварог.

Партнер Зуева по Сварогу - Александр Журавель. Человек с таким же именем значится старшим преподавателем кафедры специальной физподготовки на сайте Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Журавель - мастер спорта Украины по рукопашному бою и учредитель днепропетровской областной организации физкультурно-спортивного общества "Динамо".

Валютные почтари

Обменом валют заинтересовались и логистические компании. Как выяснила LIGA.net, на этот рынок планирует выйти крупнейший частный оператор экспресс-доставок в Украине Новая почта. Ее дочерняя структура ООО Пост Финанс в прошлом году также получила лицензию НБУ на валютообменные операции.

"Одной из наших новых услуг будет обмен валют. В 2017 году компания Пост Финанс планирует предоставить клиентам возможность обмена валют в 5 пилотных отделениях Новой почты в Киеве. Запуск будет происходить в тестовом режиме", - сообщили LIGA.net в пресс-службе Новой почты.

Конкуренцию на рынке обмена валют ей составит ивано-франковская финансовая компания Европочта, которая также занимается денежными переводами и потребительскими кредитами. Судя по открытым данным, фирма связана с одноименной компанией Европочта, которая специализируется на почтовых переводах.

Вне контроля

Информации о других компаниях и их собственниках, пришедших на валютный рынок совсем мало. Так, финансовая компания Голден Групп, судя по адресам некоторых обменных пунктов, унаследовала часть сети обанкротившегося Артем-Банка. Соучредитель компании Андрей Мельник также владеет ломбардом Оскар.

А собственник финансовой компании Либерти Финанс - харьковчанин Антон Ткаченко. Он владеет рядом компаний, занимающихся торговлей и финансовой деятельностью.

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Что приводит таких разных людей на валютный рынок? Исключительно возможность хорошего заработка при минимуме государственного контроля. "Я не против того, чтобы небанковские финансовые учреждения занимались обменом валют, но надзор за ними однозначно нужно усилить", - говорит глава правления одного из банков. В большинстве своем, добавляет он, небанковские обменные пункты в нынешнем виде - это операторы черного рынка валюты.

Кристина Болотова, Олег Сорочан

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