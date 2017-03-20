Доходность банковских вкладов снизилась по всем валютам

Обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 20.03.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 20.03.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по вкладам Альфа-Банк, ВТББанк, Марфин, Диамант и Укрсоцбанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне синхронно опустилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,15 п.п. до 13,8% и до 14,33% годовых соответственно). Чуть меньше подешевели сбережения на период от 6 до 12 месяцев (на 0,13 п.п. до 14,62%). Вклады периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 11,66% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок до 1 месяца снизилась на 0,05 п.п. и составляет 12,23% годовых. Минимально опустилась стоимость бессрочных сбережений (на 0,01 п.п. до 7,72%).

Депозиты в гривне: актуальные условия

Что касается вкладов в долларах США, лидерами падения доходности стали депозиты сроком свыше 12 месяцев (на 0,18 п.п. до 4,24% годовых). Подешевели и вклады на период от 1 до 3 месяцев (на 0,17 п.п. до 2,85%). Сбережения на срок от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,15 п.п. до 3,57% годовых. Доходность вкладов периодом от 6 до 12 месяцев снизилась на 0,11 п.п. до 4,19% годовых. Средняя ставка вкладов сроком до 1 месяца упала на 0,10 п.п. и составляет 2,26% годовых. Стоимость бессрочных сбережений опустилась на 0,05 п.п. до 1,62% годовых.

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка в евро, максимально опустилась по депозитам сроком свыше 12 месяцев (на 0,21 п.п. до 3,59% годовых). Вклады периодом от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,17 п.п. до 2,81% годовых. Упали в цене и сбережения на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,10 п.п. до 3,48%). Средняя ставка по депозитам от 1 до 3 месяцев снизилась на 0,01 п.п. и составляет 2,42% годовых. Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,05 п.п. до 1,26% годовых. Без изменений остались средние ставки по депозитам сроком до 1 месяца (1,66%).

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 20.03.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,72% 12,23% 11,66% 13,80% 14,62% 14,33% USD 1,62% 2,26% 2,85% 3,57% 4,19% 4,24% EUR 1,26% 1,66% 2,42% 2,81% 3,48% 3,59%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 150 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 20.03.17

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.