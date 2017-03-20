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Доходность банковских вкладов снизилась по всем валютам

20.03.2017 10:48
Обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 20.03.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 20.03.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по вкладам Альфа-Банк, ВТББанк, Марфин, Диамант и Укрсоцбанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне синхронно опустилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,15 п.п. до 13,8% и до 14,33% годовых соответственно). Чуть меньше подешевели сбережения на период от 6 до 12 месяцев (на 0,13 п.п. до 14,62%). Вклады периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 11,66% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок до 1 месяца снизилась на 0,05 п.п. и составляет 12,23% годовых. Минимально опустилась стоимость бессрочных сбережений (на 0,01 п.п. до 7,72%).

Депозиты в гривне: актуальные условия 

Что касается вкладов в долларах США, лидерами падения доходности стали депозиты сроком свыше 12 месяцев (на 0,18 п.п. до 4,24% годовых). Подешевели и вклады на период от 1 до 3 месяцев (на 0,17 п.п. до 2,85%). Сбережения на срок от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,15 п.п. до 3,57% годовых. Доходность вкладов периодом от 6 до 12 месяцев снизилась на 0,11 п.п. до 4,19% годовых. Средняя ставка вкладов сроком до 1 месяца упала на 0,10 п.п. и составляет 2,26% годовых. Стоимость бессрочных сбережений опустилась на 0,05 п.п. до 1,62% годовых. 

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка в евро, максимально опустилась по депозитам сроком свыше 12 месяцев (на 0,21 п.п. до 3,59% годовых). Вклады периодом от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,17 п.п. до 2,81% годовых. Упали в цене и сбережения на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,10 п.п. до 3,48%). Средняя ставка по депозитам от 1 до 3 месяцев снизилась на 0,01 п.п. и составляет 2,42% годовых. Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,05 п.п. до 1,26% годовых. Без изменений остались средние ставки по депозитам сроком до 1 месяца (1,66%). 

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 20.03.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,72%

12,23%

11,66%

13,80%

14,62%

14,33%

USD

1,62%

2,26%

2,85%

3,57%

4,19%

4,24%

EUR

1,26%

1,66%

2,42%

2,81%

3,48%

3,59%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 150 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 20.03.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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