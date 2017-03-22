Укргазбанк пояснил ситуацию с приостановкой платежей в долларах
Все платежи клиентов Укргазбанка (в том числе в иностранных валютах) осуществляются в полном объеме без каких-либо ограничений. Об этом Liga.net сообщили в пресс-службе финучреждения.
Ранее сообщалось, что банк с 22 марта приостановил платежи в долларах из-за проблем с корреспондентским счетом.
В Укргазбанке пояснили, что информация о приостановлении платежей в долларах США является некорректной. Она касается исключительно клиентов тех банков, которые не имеют прямых корреспондентских счетов в иностранных финансовых учреждениях, а работают через ЛОРО-счета в Укргазбанке.
"Приостановление обслуживания платежей клиентов ЛОРО банков-корреспондентов произошло исключительно по инициативе Deutsche Bank Trust Company Americas New York и не имеет никакого отношения к текущей деятельности и финансового состояния Укргазбанка", - сказано в сообщении.
Укргазбанк (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале Укргазбанка составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 млн грн прибыли.
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