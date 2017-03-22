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Укргазбанк пояснил ситуацию с приостановкой платежей в долларах

22.03.2017 10:32
В Укргазбанке заявили, что информация о приостановлении платежей в долларах США является некорректной
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Все платежи клиентов Укргазбанка (в том числе в иностранных валютах) осуществляются в полном объеме без каких-либо ограничений. Об этом Liga.net сообщили в пресс-службе финучреждения.

Ранее сообщалось, что банк с 22 марта приостановил платежи в долларах из-за проблем с корреспондентским счетом.

В Укргазбанке пояснили, что информация о приостановлении платежей в долларах США является некорректной. Она касается исключительно клиентов тех банков, которые не имеют прямых корреспондентских счетов в иностранных финансовых учреждениях, а работают через ЛОРО-счета в Укргазбанке.

"Приостановление обслуживания платежей клиентов ЛОРО банков-корреспондентов произошло исключительно по инициативе Deutsche Bank Trust Company Americas New York и не имеет никакого отношения к текущей деятельности и финансового состояния Укргазбанка", - сказано в сообщении.

Укргазбанк (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале Укргазбанка составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 млн грн прибыли.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Укргазбанк
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