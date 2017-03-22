OTP пока не определился с покупкой Проминвестбанка

Актив, покупкой которого OTP занимается в настоящее время, - не Проминвестбанк, сообщила венгерская группа

Группа ОТР находится в предварительной стадии переговоров по покупке одного актива, но это не Проминвестбанк (украинская "дочка" российского Внешэкономбанка). Об этом рассказал глава OTP Шандор Чани, пишет RNS.



Венгерская группа рассмотрит возможность покупки Проминвестбанка, когда тот окончательно будет выставлен на продажу, сказал он.



У OTP уже есть свой дочерний банк в Украине. В пресс-службе корреспонденту LIGA.net сообщили, отвечая на вопрос, правда ли что группа рассматривает покупку Проминвестбанка: "OTP Group ищет пути расширения в тех странах, в которых присутствует, но ее рыночная доля мала. В том числе, в Украине".



Вчера глава российского банка Серьгей Горьков заявил, что рассчитывает определить покупателя Проминвестбанка на следующей неделе и что среди возможных покупателей - OTP.



Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова сообщила, что на счетах банков с государственным российским капиталом украинцы хранят 21 млрд грн, из которых Фонд гарантирования вкладов в случае необходимости может компенсировать 8,5 млрд грн.



"Продажа - лучший способ покинуть рынок Украины (для таких финучреждений - ред.). О каком-то развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя", - сказала Рожкова.



16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Прминвестбанка и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.



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