Письмецом в конверте. Россия ограничила платежи в Украину

К чему приведет решение Госдумы РФ и остались ли альтернативные каналы перевода

Получать деньги из России стало сложнее. В среду Госдума РФ запретила денежные переводы через иностранные платежные системы в страны, которые ввели санкции в против российских платежных систем. Ограничения на переводы касаются непосредственно Украины. Решение Госдумы - ответ на решение СНБО о запрете деятельности российских платежных систем Золотая корона, Колибри, Лидер, Юнистрим, Anelik и Blizko. Парламент РФ проголосовал законопроект в третьем чтении, документ ожидает подписи президента. Он вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования, то есть не ранее конца апреля.

Попали под удар

Последствия от решения РФ в первую очередь могут ощутить украинские заробитчане, которые отправляют деньги из России. По последним данным Федеральной службы статистики, официально в России работают 167 тысяч украинцев, в том числе люди без гражданства (например, люди с паспортами "ЛДНР"). Если верить расчетам Госкомстата, то количество трудовых мигрантов из Украины растет, в 2015 году их насчитывалось 139,5 тыс. человек.

Донедавна российские компании охватывали половину рынка денежных переводов в Украине. По информации НБУ, только через Золотую корону в прошлом году в Украину поступило 24% всех средств. В 2016 году из РФ в Украину было отправлено $935,5 млн, это 37,6% от всех трансграничных переводов в страну. Всего с помощью платежных систем в прошлом году в Украину поступило $2,4 млрд.

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В октябре 2016 года российские платежные компании полностью прекратили деятельность в Украине, и население приспособилось отправлять друг другу деньги с помощью таких систем как Western Union, MoneyGram. Услуги западных платежных систем обходятся отправителю не намного дороже, чем услуги российских. Золотая корона с перевода в Украину снимала комиссию в размере 1%, Western Union, MoneyGram - 0,5 - 2%.

Трудовой резерв

В скором времени россиянам и украинцам придется искать новые каналы перечисления средств. Альтернативным решением может стать банковский перевод. Комиссия за p2p перевод составляет обычно 1-2%, тарифы устанавливает банк-отправитель. Как правило, пересылка денег длится до 3 суток. "Решение Госдумы устанавливает ограничения на трансграничные переводы из России в Украину с использованием международных платежных систем без открытия банковского счета. Но не предусматривает запрет относительно банковского перевода за пределы Российской Федерации в Украину. Следовательно, физические лица могут отправлять и получать средств из России через счета, открытые в банках", - объяснили LIGA.net в пресс-службе НБУ.

Чтобы получить денежное перечисление из России на карту можно использовать системы перевода международных платежных систем - MasterCard MoneySend и Visa PersonalPayment. В пресс-службе ВТБ банка в Украине LIGA.net сообщили, что обе платежные системы функционируют в России и в Украине и не подпадают под какие-либо санкции. Компаниями MasterCard WorldWide и Visa Int. установлен лимит на одну операцию в размере $2 500. При этом MasterCard дополнительно установила лимит для счёта-получателя в размере не более $10 000 в месяц. Тарифы на зачисление таких переводов банки устанавливают на свое усмотрение. К примеру, украинский ВТБ за зачисление средств на карту снимает от 0,75% до 1% комиссии.

Получить валютный перевод из России также можно с помощью SWIFT-перевода. Зачисление денег на карточные счета физических лиц осуществляется без ограничения суммы. В отличии от систем мгновенного перевода, SWIFT-перевод может идти от 3 до 5 суток, однако его получение и отправление может стоит гораздо дешевле - от 0,15% суммы перевода.

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Новые правила денежных переводов из России могут на некоторое время усложнить жизнь отправителям и получателям, пока они не адаптируются к новым инструментам. Запрет не окажет негативное влияние на финансовую систему. По данным Нацбанка, за январь-февраль 2017 года объемы переводов из Российской Федерации в Украину составили более $95 млн, что соответствует 27,7% от всех переводов в Украину.

"Украина не потеряет поток денежных переводов из России и он не сократится, просто изменяться каналы перечислений средств, возможно, на более дешевые и хлопотные, например на банковские переводы", - резюмирует Виталий Шапран, глава Украинского общества финансовых аналитиков.

Кристина Болотова