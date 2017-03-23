НБУ признал новую банковскую группу

Банк Форвард, страховая компания Доверие и гарантия, а также Универсальное бюро кредитных историй образовали новую банковскую группу

Национальный банк Украины (НБУ) признал банк Форвард и страховую компанию Доверие и гарантия банковской группой. Решение о признании было принято 17 февраля, сообщает НБУ на официальном сайте.



В банковскую группу, помимо банка Форвард и страховой компании, также вошло Универсальное бюро кредитных историй. Контролером группы является Рустам Тарико.



Эта группа стала 20-й банковской группой, признанной регулятором.

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