НБУ признал новую банковскую группу
Национальный банк Украины (НБУ) признал банк Форвард и страховую компанию Доверие и гарантия банковской группой. Решение о признании было принято 17 февраля, сообщает НБУ на официальном сайте.
В банковскую группу, помимо банка Форвард и страховой компании, также вошло Универсальное бюро кредитных историй. Контролером группы является Рустам Тарико.
Эта группа стала 20-й банковской группой, признанной регулятором.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6268
-
4646
-
4010
-
3857
-
3470
- Депутаты намерены упростить реорганизацию банков 18:46
- МВФ в ближайшее время определит дату заседания по Украине 17:52
- К закрытию межбанка доллар подорожал на 21 копейку 17:32
- ФГИУ рассчитывает получить 500 млн грн дохода от приватизации 17:03
- НБУ просит правоохранителей защитить "дочки" российских банков 16:36