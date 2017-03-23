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НБУ признал новую банковскую группу

23.03.2017 13:10
Банк Форвард, страховая компания Доверие и гарантия, а также Универсальное бюро кредитных историй образовали новую банковскую группу
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) признал банк Форвард и страховую компанию Доверие и гарантия банковской группой. Решение о признании было принято 17 февраля, сообщает НБУ на официальном сайте.

В банковскую группу, помимо банка Форвард и страховой компании, также вошло Универсальное бюро кредитных историй. Контролером группы является Рустам Тарико.

Эта группа стала 20-й банковской группой, признанной регулятором.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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