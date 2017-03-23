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НБУ просит правоохранителей защитить "дочки" российских банков

23.03.2017 16:36
В Нацбанке указывают, что банки с российским государственным капиталом в Украине подвергаются атакам вандалов
Катерина Рожкова (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) призвал правоохранителей защитить банки с российским государственным капиталом от вандалов. Об этом сообщила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова сегодня, 23 марта.

"Деятельность этих банков ограничена давлением агрессивно настроенных групп людей, которые фактически блокируют работу отделений этих банков, блокируют работу банкоматов", - рассказала Рожкова.

Она потребовала от правоохранителей защитить клиентов и сотрудников банков.

По словам Рожковой, у этих банков свыше 1,7 млн вкладчиков в Украине, а объем вкладов превышает 21 млрд грн.

Вчера, 22 марта, НБУ объявил о введении санкций против банков с государственным российским капиталом.

Ранее представители НБУ говорили, что санкции будут запрещать предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов, а также распределение прибыли и капитала. 

16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank ("дочка" Сбербанка).

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В Сбербанке и Внешэкономбанке заявляют, что намерены оставить украинский рынок. При этом ВЭБ утверждает, что Проминвестбанк у него собирается выкупить венгерская группа OTP, но в OTP говорят, что на данный момент о такой сделке речи не идет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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