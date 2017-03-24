Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 13:00)

В пятницу, 24 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,12/27,18*, к 12:00 котировки составили 27,12/27,16

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,08, максимальные - 27,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,13, максимальные - 27,18.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4718/0,4732 к 12:00 котировки составили 0,4735/0,4745.



Торги по евро начались с котировок 29,2190/29,2810 к 12:00 котировки составили 29,3140/29,3518.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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