Гонтарева: Крупный олигарх угрожал мне физически

Председатель НБУ рассказала Financial Times о многочисленных угрозах в свой адрес

Председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой неоднократно угрожали. Об этом Гонтарева рассказала в интервью Financial Times.



"Один крупный олигарх лично угрожал мне физически угрожал мне - даже в этом офисе (в одном из помещений Национального банка - ред.)", - сказала Гонтарева. Имени этого человека она не назвала.



Гонтарева добавила, что эта угроза была не единственной. Она отметила бешеное давление со стороны лиц, чьим интересам она противостояла как глава Нацбанка.



Гонтарева также сообщила, что против нее и ее команды появлялись тонны ложной информации и манипуляций.



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