Пенсионный фонд прекращает выплату пенсий через российские банки

Фонд отказывается от сотрудничества с ПАО Сбербанк, ОАО ВиЭс Банк, ОАО Проминвестбанк, ОАО ВТБ Банк и ОАО БМ Банк

Пенсионный фонд Украины во исполнение указа президента Украины №63/2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" прекращает сотрудничество и выплату пенсий при посредничестве украинских "дочек" российских госбанков. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Решение касается ПАО Сбербанк, ОАО ВиЭс Банк, ОАО Проминвестбанк, ОАО ВТБ Банк и ОАО БМ Банк, на счетах которых, в частности, запрещено размещать государственные средства.

"В связи с этим, Пенсионный фонд Украины останавливает финансирование отделений вышеупомянутых банков, а пенсионерам будут предложены альтернативные варианты получения пенсий", - сказано в сообщении ПФУ.

В Национальном банке ранее заявляли, что санкции будут запрещать предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов, а также распределение прибыли и капитала.

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16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank ("дочка" Сбербанка).