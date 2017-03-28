Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 28 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,57 коп до 26,9323 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,37 коп - до 27,2120 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,01 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,27 коп и составляет 29,0473 грн, средний курс продажи вырос - на 8,90 коп до 29,6353 грн. Продать евро дороже можно за 29,3 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп составляет 4,443 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,791 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,66 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9323 27,2120 0,4443 0,4791 29,0473 29,6353 Медиана 26,9500 27,2000 0,4550 0,4790 29,1000 29,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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