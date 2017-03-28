Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 28 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,12/27,16*, к 12:00 котировки составили 27,13/27,17

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,12, максимальные - 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,16, максимальные - 27,17.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4762/0,4775 к 12:00 котировки составили 0,4764/0,4774.



Торги по евро начались с котировок 29,4685/29,5120 к 12:00 котировки составили 29,4441/29,4848.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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